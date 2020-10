Reizigers schrikken zich rot: man gebruikt treinreis om zijn bijl te slijpen

Treinreizigers die donderdagavond vanuit Utrecht vertrokken kregen de schrik van hun leven, toen een medepassagier plotseling een bijl tevoorschijn haalde. De man begon het gereedschap te slijpen, waarop de politie werd ingeschakeld.

Agenten hebben de bijl in beslag genomen. De man verklaarde dat hij het voorwerp nodig had voor in het bos. Hij is niet aangehouden. “Het hebben van een bijl is niet strafbaar”, aldus een politiewoordvoerder. “Maar ermee in de trein gaan zitten zou ik iedereen afraden.”

ANP