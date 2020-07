Man in Emmeloord drinkt zoveel dat blaastest op hol slaat

In Emmeloord heeft een man afgelopen zaterdagmiddag zoveel gedronken, dat de apparatuur van de politie tijdens de blaastest op hol sloeg.

De politie kwam de man op het spoor nadat hij met zijn auto in botsing raakte met een fietser. Na de aanrijding reed de man door. Omstanders belden daarop de politie, waarna agenten de man konden aanhouden.

De man deed vervolgens een blaastest en behaalde de ‘hoogste score’, schrijft de politie op Facebook. De Emmeloorder werd vervolgens aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Blaastest kan hoeveelheid drank niet aan

Daar mocht hij nog een keer een blaastest doen, maar toen stopte de meetapparatuur er plotseling mee. Volgens de politie kwam dit omdat de man zo erg naar alcohol stonk. “De verdachte bracht de nacht in de cel door. De dienstauto waarin de man naar het bureau was vervoerd moest ook uitgebreid gelucht worden.”

De politie haalt inmiddels opgelucht adem. “De fietser is gelukkig niet ernstig gewond geraakt, maar was wel erg geschrokken. Dit had veel erger kunnen aflopen!”