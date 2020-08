Man doodgestoken op Woenselse Markt in Eindhoven, dader(s) spoorloos

Een man is op de Woenselse Markt in Eindhoven zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer stierf later aan zijn verwondingen.

De persoon die de steekpartij bij de politie meldde, zegt dat er een vechtpartij aan de steekpartij voorafging waarbij behalve het slachtoffer twee mannen betrokken waren. Het tweetal nam volgens de getuige vervolgens de benen.

De politie is in ieder geval op zoek naar een lichtgetinte man in een lichtkleurige korte broek en met ontbloot bovenlichaam. Mensen die hem mogelijk gezien hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie.