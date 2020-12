Familiedrama in woning Duizel: man (55) doodgestoken door broer (50)

In een huis in het Brabantse dorp Duizel is maandagavond een 55-jarige man doodgestoken. Zijn broer (50) is als verdachte aangehouden.

Rond 19.50 uur kwam een melding binnen van een steekpartij aan de Hoek. Toegesnelde agenten troffen een van de bewoners zwaargewond aan. Hij was neergestoken en bezweek later aan zijn verwondingen.

Vader ongedeerd

Het bleek om een familiedrama te gaan: een andere bewoner – de broer van het slachtoffer die daar ook woonde – werd door de politie aangehouden als verdachte. Ook de 85-jarige vader van de twee woont in het huis en was aanwezig. Hij bleef ongedeerd.

Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is niet bekend. De politie kan in verband met het onderzoek geen verdere informatie geven.

