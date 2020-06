Man doodgestoken in Den Haag, persoon aangehouden

In Haagse wijk Moerwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een steekpartij plaatsgevonden in de Hoogvlietstraat. Een persoon zou om het leven gekomen zijn. De hulpdiensten kregen rond 03.30 uur een melding van het incident.

Dat meldt calamiteitenwebsite Regio15.

Aanhouding

Ondanks de inzet van veel hulpverleners is het slachtoffer ter plaatse aan de opgelopen verwondingen overleden. Volgens Regio15 heeft de politie heeft op de Melis Stokelaan een persoon aangehouden; het is onduidelijk of deze aanhouding verband houdt met het dodelijke steekincident.

De politie heeft uitvoerig sporenonderzoek gedaan. Over de aanleiding tot de steekpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Beeld: Regio15