In Rotterdam is vrijdagochtend rond 07.00 uur een man (30) doodgeschoten. De man werd in de Bramentuin in Rotterdam-Zuid onder vuur genomen. De politie spreekt van een liquidatie.

Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen

Kort na de schietpartij wist de politie twee verdachten aan te houden. De toedracht van de schietpartij is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Voor het dodelijk schietincident op de #Bramentuin zijn twee verdachten aangehouden. Onderzoek is in volle gang. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) May 29, 2020

Beeld: Video Duivestein