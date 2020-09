Voorbijgangers vinden zwaargewonde man in auto, man overlijdt

Woensdagavond is een nog onbekende man doodgeschoten aan de Parallelweg in Rotterdam. Dat meldt de politie.

Voorbijgangers troffen de man zwaargewond man in een auto. Zij alarmeerden daarop de politie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed aan zijn verwondingen.

De toedracht is nog onduidelijk.

Op de Parallelweg in #Rotterdam troffen voorbijgangers rond 21.00 uur in een auto een zwaargewonde man aan. Reanimatie is direct gestart maar helaas is de man aan zijn verwondingen overleden. Onderzoek naar toedracht van het incident in volle gang. Heeft u info? Bel 112

