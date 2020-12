In de Overijsselse plaats Vroomshoop is een 76-jarige man doodgereden door een passerende auto. Het slachtoffer liep op de Tonnendijk (N341), volgens zijn vrouw om de autoverlichting te controleren.

De vrouw zat in hun geparkeerde auto toen haar man werd aangereden. Haar man, afkomstig uit het dorp Sibculo, werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse.

De bestuurster van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Rechercheurs doen ter plaatse nader onderzoek naar het incident.

Een onbekende man heeft kort na de aanrijding de 76-jarige gereanimeerd. De politie wil graag met deze onbekende man in contact komen en verzoekt hem contact op te nemen.

