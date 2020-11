Man die neergeschoten is door politie in Den Haag overleden

De 36-jarige man in Den Haag die dinsdagmiddag door de politie is neergeschoten en hierbij zwaargewond raakte, is overleden.

Dat meldt het Openbaar Ministerie vanavond. De man is rond 17.00 uur overleden in het ziekenhuis. De familie is op de hoogte gesteld.

Het incident gebeurde rond 12.15 uur in de Carelshavenstraat in Den Haag. Daar kwamen twee agenten af op een melding over een man die verward gedrag zou vertonen. De man had volgens de agenten een mes bij zich. Zij voelden “zich dusdanig bedreigd door de man dat zij hun wapen trokken en schoten”, aldus het OM.

Na het incident werd het gebied afgezet met zwarte hekken. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Redactie / ANP