Man probeert zichzelf in brand te steken bij gemeentehuis Nijkerk

Een man heeft maandagmiddag geprobeerd zichzelf in brand te steken voor het gemeentehuis in Nijkerk.

Volgens een correspondent ter plaatse hebben ooggetuigen gezien hoe de man zichzelf overgoot met benzine, om daarna het vuur proberen aan te steken. Dat kon voorkomen worden door snel ingrijpen van medewerkers van de gemeente, aldus een politiewoordvoerder. Volgens De Gelderlander was de man aanspreekbaar. Hij is overgedragen aan het zorgkader.

In maart van dit jaar was er ook al een incident op het gemeentehuis aan de Kolkstraat. Toen reed een automobilist door de gevel. De 50-jarige bestuurder kreeg een celstraf opgelegd. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee incidenten.

Beeld: SPS Media