Man in Rotterdam bijt politieagente tijdens aanhouding

De politie kwam zondag af op een melding van een man die bij het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein vrouwen aan het lastigvallen was. Hem aanhouden bleek bepaald geen makkelijke klus.

Toen de politie aankwam, lag de man op de grond bij een bushalte. “Een goed gesprek voeren zat er niet in,” twittert de politie. “Meneer had namelijk andere plannen en ging vol in verzet.”

Lees ook: Agressieve spoorloper bijt agent in been bij aanhouding

‘Blijf van hulpverleners af!’

De agenten wilden hem aanhouden voor verstoring van de openbare orde en kregen hem met pijn en moeite in de politiebus. Vooral met pijn: tijdens de aanhouding beet hij een agente in haar arm. Ze is door een arts nagekeken en maakt het goed.

De politie herhaalt nog maar eens: “Blijf van hulpverleners af!”