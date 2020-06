Man loopt met bijl en biertje door Heiloo, politie roept op hem niet te benaderen

De politie in het Noord-Hollandse Heiloo is op zoek naar een man met een bijl, die gesignaleerd is op de Holleweg.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen van een man met in de ene hand een bijl en in de andere hand een biertje. “Hij zag er niet agressief uit, maar het is een opvallende combinatie.”

Burgernetmelding verspreid

De politie heeft via Burgernet een signalement verspreid. Daarin wordt gesproken van een witte man rond de 25 jaar oud. Hij draagt een bomberjack met doodshoofd achterop en heeft lang, blond haar. Mensen wordt verzocht de man niet zelf te benaderen. De zoektocht naar de man is nog steeds gaande.

HEILOO: HEILOO omg Holleweg blanke man met bijl ,25 jr, bomberjack (doodshoofd achterop rug), lang blond haar. Niet zelf benaderen bel 112

Tips? Bel nu 112 https://t.co/bTD7zFMi44 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) June 19, 2020

Beeld: Google Streetview