Man (71) aangehouden na vondst van 100 wapens in woning

Een 71-jarige man uit Hollands Kroon is dinsdagmiddag aangehouden toen de politie 100 wapens vond in zijn woning. Het grootste deel was intact en kon nog worden gebruikt.

In de woning heeft de politie 30 geweren, 70 pistolen en revolvers in beslag genomen. Via een tip kwam de politie de man op het spoor. Daarnaast is er ook munitie in beslag genomen.

Geen wapenvergunning

Er wordt nog onderzoek gedaan waarom de verdachte zoveel wapens in zijn bezit had. De man had in ieder geval geen wapenvergunning.

