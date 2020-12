Man (29) opgepakt voor uit het niets vrouwen slaan in Utrecht

De Utrechtse politie heeft donderdag een 29-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij willekeurige vrouwen op straat klappen gaf. Een week geleden verspreidde de politie beelden van de man in de hoop hem te pakken.

De verdachte, afkomstig uit Utrecht, zit vast voor verhoor en verder onderzoek, laat de politie weten.

Tik in gezicht

Op camerabeelden die de politie verspreidde is te zien hoe de vrouwenmepper te werk gaat. Hij fietst op zijn gemakje langs een vrouw en geeft haar vervolgens een tik in haar gezicht.

Het overkwam in ieder geval twee vrouwen, in het centrum van Utrecht. In juli 2020 liep een 13-jarige meisje met haar moeder op straat. De tiener werd in haar buik geslagen. In augustus werd een 26-jarige vrouw in het gezicht geslagen.