Man (19) opgepakt na mishandeling twee boa's in Arnhem

De politie heeft een 19-jarige man uit Velp aangehouden die donderdagavond twee boa’s in Arnhem zou hebben belaagd. Een van de handhavers raakte daarbij gewond en moest ter controle naar het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde rond 21.40 uur op het Willemsplein. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemt het “een lafhartige daad die alle perken te buiten gaat”. De burgervader vindt dat mensen van handhavers af moeten blijven. “De impact van geweld is groot, dat merk je meteen als je ze spreekt. Het is goed dat de vermoedelijke dader is gepakt.”

Marcouch roept omstanders die iets gezien hebben van de mishandeling op om contact op te nemen met de politie.

ANP