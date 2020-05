Man aangehouden in Rotterdam met half miljoen euro in boodschappentas

Een 51-jarige man uit Brazilië die ruim een half miljoen euro aan briefgeld vervoerde in een boodschappentas, is woensdag in Rotterdam aangehouden door de politie.

De man is aangehouden op verdenking van witwassen. Eerder op de dag werd de politie getipt over de man. Op de Argonautenweg zagen agenten hem later met een grote boodschappentas in een auto stappen.

Keurig opgestapeld

Toen agenten de man in zijn auto aanhielden, bleek de tas die hij bij zich droeg vol geld te zitten. Het briefgeld, met een totale waarde van 525.000 euro, lag keurig opgestapeld in de boodschappentas.

Het geld is door de politie geteld en in beslag genomen. De verdachte heeft afstand gedaan van het in beslag genomen geld en mocht na het betalen van een boete het politiebureau weer verlaten.

Beeld: Politie Rotterdam