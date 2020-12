Man (30) uit Delden komt om bij ongeluk met auto

Een 30-jarige man uit het Overijsselse Delden is om het leven gekomen na een ongeluk met zijn auto. Hij reed woensdagavond rond 23.30 uur op de Bornsestraat in Ambt Delden met zijn voertuig tegen een boom.

De inzet van de hulpdiensten mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. Volgens de politie was er verder niemand bij het ongeluk betrokken.

Onderzoek

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoekt naar de oorzaak en toedracht van het ongeval. Door het ongeluk werd de N742 urenlang afgesloten. Het wrak is na het onderzoek weggesleept.

Beeld: SPS Media

