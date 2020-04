Vandaag was de warmste Koningsdag ooit: meer dan 20 graden

Maandag was het de warmste Koningsdag tot nu toe, meldt Weer.nl. Even voor 15.00 uur werd in De Bilt de twintig 20 graden gemeten en daarmee was er ook officieel meteen sprake van een warme dag.

Koningsdag bestaat natuurlijk pas sinds 2014, benadrukt Daan van den Broek van Weer.nl. “Het is daarom niet de warmste 27 april ooit gemeten. Dat record werd in 2007 gevestigd, toen het 27,3 graden in De Bilt werd. Overigens werd het op deze dag ook een keer slechtsLigt 7,4 graden.”

Eerste Koningsdag

Tot maandag was de eerste Koningsdag in 2014 de warmste, die werd overigens toen op 26 april gevierd, omdat de 27ste op een zondag viel. De maximumtemperatuur kwam volgens Van den Broek uit op 17,6 graden. Vier jaar geleden was het het koudst en steeg het kwik niet verder dan 10,7 graden in De Bilt.

Voor Koningsdag hadden we natuurlijk Koninginnedag en werd de verjaardag van de koningin bijna altijd op 30 april gevierd. “De warmste Koninginnedag was die van 1993, toen werd het 26,9 graden”, weet Van den Broek. “Maar op 30 april 1970 werd het niet warmer dan 8,6 graden, wat het de koudste Koninginnedag ooit gemeten maakt.”

