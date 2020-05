Luizenbestrijders aansprakelijk voor fipronilcrisis, schadevergoeding voor boeren

De ondernemers die in 2017 de pluimveesector in een diepe crisis stortten door stallen schoon te maken met het verboden middel fipronil, zijn aansprakelijk voor de miljoenenschade van pluimveehouders. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag besloten.

De bedrijven ChickFriend, ChickClean en hun eigenaar zijn veroordeeld in een zaak die was aangespannen door zo’n 120 pluimveehouders. Zij hebben recht op schadevergoeding.

Schadelijk voor gezondheid

Volgens de rechtbank is bewezen dat de eigenaren van de bedrijven wisten dat het bestrijdingsmiddel dat ze gebruikten tegen bloedluis fipronil bevatte. Ook wisten ze dat het gebruik van het chemische spul verboden is. In hoge doses is het schadelijk voor de gezondheid.

Lees ook: Maatregelen om nieuw eierschandaal te voorkomen

Het bestrijdingsmiddel leek voor de pluimveehouders een wondermiddel, totdat bleek dat het illegale bestanddeel erin zat. Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moesten bedrijven massaal hun deuren sluiten.

Crisis door fipronil

Als gevolg van de fipronilcrisis moesten miljoenen eieren en kippen geruimd worden. Honderden kippenboerderijen moesten de deuren sluiten. De sector zegt minstens 75 miljoen euro schade te hebben geleden.

Lees ook: ‘Overheid faalde in fipronil-crisis’