Luiaard Odin krijgt vriendinnetje in ZooParc Overloon

Odin, de mannelijke luiaard van ZooParc in Overloon, krijgt een vriendinnetje. Dat laat de dierentuin weten. Stella, een anderhalf jarige tweevingerige luiaard, kwam woensdag aan vanuit Tsjechië en zal zodra de dierentuinen weer open mogen te zien zijn voor publiek.

Stella is vanuit Tsjechië naar Nederland gekomen om bij te dragen aan het Europese fokprogramma van de tweevingerige luiaard. “Het was voor Stella tijd om haar ouderlijk huis in Tsjechië te verlaten”, vertelt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel. “Ze is gekoppeld aan Odin, voor wie het een mooi moment is om een partner te krijgen.”

De twee uitgehuwelijkte luiaards hebben elkaar nog niet ontmoet. “Stella moet nog even wennen aan haar nieuwe omgeving”, legt Van den Heuvel uit. “Binnenkort gaan we de twee aan elkaar introduceren. Beide luiaards zijn nog niet geslachtsrijp, dus voorlopig laat het nageslacht nog even op zich wachten.” ZooParc hoopt over een paar jaar jongen te mogen verwelkomen.

Ondersteboven

De tweevingerige luiaard heeft, niet heel gek, twee haakvormige vingers aan elke hand en drie aan elke voet. Ze komen oorspronkelijk voor in het noordoosten van Zuid-Amerika. Hier leven zij in de tropische wouden.

Luiaards doen alles ondersteboven: van slapen tot jongen werpen. Omdat ze alles hangend doen groeien de haren van de vacht van zijn buik naar de rug. Eigenlijk is er maar één ding wat luiaards niet ondersteboven kunnen, en dat is ontlasten. Hiervoor komen ze eens per week uit de boom.