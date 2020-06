Twee loslopende honden op avontuur op de A73 bij Venlo

Twee loslopende honden hebben donderdagavond een spannend avontuur beleefd op de A73 bij Venlo. Daar liepen ze zonder riem over het viaduct over de Tegelseweg.

Weggebruikers zagen de twee viervoeters lopen en waarschuwden de politie. Eenmaal ter plaatse bleek een pakketbezorger van PostNL zich al over de honden te hebben ontfermd. De twee ‘boefjes’ zijn daarna onder politiebegeleiding naar het bureau gebracht.

Lees ook: Eendjes steken de weg over op A2 bij Breukelen: twee gewonden

Herenigd met baasje

Het baasje van de honden had zich in de tussentijd al bij de politie gemeld en kon korte tijd later weer met de dieren worden herenigd.

Beeld: Politie Venlo-Beesel