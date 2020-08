Longstay niet meer eindstation voor tbs’er, helft stroomt uit

Er is meer aandacht voor het perspectief van tbs-patiënten op de longstay. De helft van hen kon die afdeling in de afgelopen jaren verlaten, schrijft Trouw.

Het beeld van de afdeling longstay van een tbs-kliniek als plek waar je nooit meer wegkomt, is achterhaald. Volgens cijfers van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg – kortweg de LAP – is de helft van de patiënten de afgelopen jaren alsnog terechtgekomen in een minder beveiligde zorginstelling. Een deel woont nu zelfs zelfstandig.

‘Langdurige forensisch psychiatrische zorg’

Tussen februari 2011 en november 2019 bracht de LAP advies uit over 223 tbs-patiënten op de longstay, een afdeling die sinds vorig jaar officieel de ‘langdurige forensisch psychiatrische zorg’ heet. 98 patiënten zitten nog altijd op die afdeling, 99 stroomden uit. De 26 anderen zijn inmiddels overleden, in de tbs-kliniek of daarbuiten.

ANP