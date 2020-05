Longfonds collecteert online voor corona-onderzoek: 'Tegelijk lopen en praten gaat niet, bizar'

Normaal gaan ieder jaar in mei 30.000 collectanten de straat op om geld op te halen voor het Longfonds. Dit jaar moet de collecte vanwege de corona-maatregelen online. Ondertussen komen er vanwege herstelde corona-zieken met blijvende klachten alleen maar longpatiënten bij.

Nederland kende voor de coronacrisis al 1,2 miljoen mensen met een longziekte. En de afgelopen maanden staat de telefoon bij het Longfonds roodgloeiend: de advieslijn wordt 5 keer zo vaak gebeld als voorheen. Veel herstelde coronapatiënten blijven namelijk last houden van hun ademhalingsproblemen.

Lees ook: Zelf een mondkapje maken? Overheid legt uit hoe het moet

Onderzoek nodig

Cardioloog Jan van Asseldonk (57) test begin maart positief op het coronavirus. Zijn gezondheid gaat hard achteruit en hij belandt in het ziekenhuis. “De angst daar, dat was een angst van overleef ik wel of niet. Zonder afscheid te nemen. Ik heb wel een dag op vier op het randje gelegen. Toen was ik ook uitgeput, lichamelijk. Maar wat je nu hebt is een onzekerheid.”

Want wie van de intensive care afkomt is nog lang niet volledig hersteld. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe groot de schade is aan de longen. Het Longfonds vreest zelfs voor een nieuw soort longaandoening. Er is dringend onderzoek nodig naar wat corona met de longen doet.

Michael Rutgers, directeur van Longfonds: “Het blijkt dat er in de longen littekenweefsel achterblijft. En dat littekenweefsel veroorzaakt eigenlijk een nieuwe longziekte. Maar dat is een longziekte die we nog niet helemaal kennen. Er is onderzoek dat zich richt op het herstellen van het longweefsel. Dat doen we met een internationale groep van onderzoekers, en dan gaan we kijken of we cellen die kapot zijn weer kunnen repareren.”

Adembenemende onzekerheid

Ook voor Jan zijn de problemen niet voorbij, als na zijn enorme strijd in het ziekenhuis op 5 april weer naar huis mag. Hij was kerngezond voor het coronabesmetting, rookte niet en sportte veel. Nu heeft hij longklachten en vreest hij voor de toekomst. “Nu zit ik, maar als ik loop en ik praat tegelijk, dat gaat niet. Dat is een bizarre ervaring. Het is echt een kwestie van ademtekort.”

“Omdat mijn zuurstofgehalte weer laag is bij inspanning is er ook een beetje onzekerheid. Van gôh, heb ik definitieve schade? Ik zit in het voetbal, bij UDI’19 hier, als clubscheidsrechter. Dat vond ik geweldig, dan maak je je hoofd leeg. Ik ben wel bang dat ik dat niet meer kan doen.”

Lees ook: Veel ouderen durven niet meer naar buiten: ‘Ik krijg er de zenuwen van’

Collecteweek

Het longfonds hoopt tijdens de online collecteweek van maandag tot en met zaterdag geld op te halen om goed onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus kunnen doen. Mensen die zich hebben opgegeven, of die al eerder hebben gecollecteerd voor het Longfonds, halen geld op via Whatsapp. Anderen kunnen zich aanmelden voor een digitale collectebus, via de speciale website van het Longfonds. Geld doneren kan natuurlijk ook gewoon online, bijvoorbeeld met iDeal.

Jan hoopt dat hij door de resultaten van het onderzoek te weten komt of hij blijvende schade heeft aan zijn longen. “Ik hoor gewoon dadelijk weer alles te kunnen. Ik blijf het positief zien, en daar ga ik ook alles aan doen.”