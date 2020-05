Nederlanders vol lof over 'geweldige' toespraak Willem-Alexander

Het was de eerste keer dat een staatshoofd een toespraak hield tijdens de Nationale Dodenherdenking en het was er direct één die Nederlanders raakte in het hart. Velen noemen het zelfs de beste speech van koning Willem-Alexander ooit.

“Wat een indrukwekkende toespraak van de koning. Persoonlijk en krachtig. Hij stond er”, schrijft predikant Joost Röselaers op Twitter.

Trots op de koning

Het is een van de vele positieve reacties op sociale media. Nederlanders geven aan onder de indruk te zijn en trots op de koning. “Wat een geweldige speech, recht uit het hart”, aldus Annemarie.

Diep onder de indruk van onze koning. Wat een geweldige speech, recht uit het hart. #Dodenherdenking — AnnemarieHeite (@AnnemarieHeite) May 4, 2020

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker deelt complimenten uit aan de speechschrijver van koning Willem-Alexander. Debatexpert Roderik van Grieken was ook onder de indruk van de tekst: “Je kon zien dat de koning ieder woord dat hij sprak zelf intens voelde.”

“Onze koning was op z’n best”, vindt ook presentatrice Evelien de Bruijn. Ze noemt deze editie ‘een prachtige dodenherdenking’. Paul noemt de speech ‘de beste ooit van de koning’.

Beste speech ooit van de koning. Met historische zinsnede over zijn overgrootmoeder. — Paul H.A.M. Abels (@PaulHAMabels) May 4, 2020

Lof voor ingetogen dodenherdenking

Er was veel waardering voor de ingetogen versie van dodenherdenking door het coronavirus. “De afgelopen weken/maanden zijn vreselijk, maar wat vind ik de dodenherdenking dit jaar uniek, mooi en indrukwekkend”, aldus Dennis op Twitter.

Datzelfde vond onder meer Bart. “Ik vond de #Dodenherdenking op een lege Dam indrukwekkend. En de speech van de koning waarin hij het zwijgen van Wilhelmina over de jodenvervolging aanstipte, zou je historisch kunnen noemen.”