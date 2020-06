Lodewijk Asscher is volgend jaar bij de Tweede Kamerverkiezing opnieuw lijsttrekker voor de PvdA. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Eventuele kandidaten voor het lijsttrekkerschap konden zich tot eind vorige week melden bij de partij, maar dat heeft dus niemand gedaan. Asscher werd in december 2016 partijleider van de PvdA na een strijd met toenmalig fractievoorzitter Diederik Samsom.

Grootste nederlaag ooit

Onder zijn leiding leed de partij vervolgens de grootste nederlaag uit haar geschiedenis. De sociaaldemocraten hielden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 slechts 9 zetels over van de 38 die de partij daarvoor had.

Sindsdien is de PvdA opgekrabbeld. Ook bij de gemeentelijke en provinciale verkiezingen verloor de partij nog flink, maar niet meer zoveel als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de Europese verkiezingen vorig jaar kwam de partij zelfs als grootste uit de bus, maar dat was mede te danken aan de prominente rol van lijsttrekker Frans Timmermans op het Europese toneel.

Tweede Kamerverkiezingen uitgesteld?

De volgende Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor woensdag 17 maart 2021. Het kabinet liet vorige maand weten te onderzoeken of de verkiezingen kunnen doorgaan als het coronavirus dan nog niet is bedwongen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken sluit zelfs niet dat de stembusgang moet worden uitgesteld.

Die mededeling viel bij een flink deel van de Tweede Kamer verkeerd, onder andere de PvdA heeft om opheldering gevraagd. Ollongren benadrukt dat juist alles erop gericht is om de verkiezingen door te laten gaan. Uitstel is “nu niet aan de orde”, onderstreepte ze.

