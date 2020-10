Nederlandse Liverpool-fan Kim weet het zeker: 'Vanavond winnen we van Ajax'

Ajax gaat de bietenbrug op vanavond tegen Liverpool. Tenminste, dat denkt de 40-jarige Kim Olthof uit het Brabantse Huybergen. Kim is sinds twee jaar de voorzitter van de Nederlandse Liverpool Fanclub en kijkt erg uit naar de Champions League-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Tegelijk baalt ze stevig, want ze is er door de coronamaatregelen dit keer niet bij.

Kim: “Ik stond vanmorgen op en ik was echt even flink aan het balen. Wij willen in dat stadion zitten vanavond. We waren goed voorbereid, hadden zelfs al een hotel geboekt. Het was altijd al onzeker maar we dachten: je weet nooit hoe het gaat lopen.”

‘Corona kills all the fun’

‘Corona kills all te fun’ is inmiddels een gevleugelde uitspraak thuis bij Kim en haar Belgische vriend Dirk Coeck. De liefde voor Liverpool FC bracht ze bij elkaar. Kim: “Dirk was lid van de Belgische fanclub en ik van de Nederlandse. We kwamen elkaar daardoor tegen en werden verliefd. Gelukkig kunnen we samen naar onze club kijken, gewoon voor de buis. Op 1 december speelt Liverpool thuis tegen Ajax. We hebben de vlucht nog wel staan maar we gaan ervan uit dat ook dat niet meer doorgaat.”

De liefde van Kim gaat ver. Dankzij de Engelse kampioen van vorig seizoen heeft ze een heel sociaal netwerk opgebouwd in de stad Liverpool. “Het is ons tweede thuis geworden. We komen er vaak voor een paar dagen en komen zo’n zeven à acht keer per seizoen in Anfield Road, het stadion van Liverpool, wat heel moeilijk te regelen is.”

Fantastische ervaring

Kim is al fan sinds de jaren ’90. “Toen hadden ze spelers zoals Robbie Fowler, Jamie Redknapp, Jamie Carragher en Steve McManaman. Als mijn vader dan Engels voetbal zat te kijken, was ik altijd voor die club met dat rode shirt, voor Liverpool. Dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Het is puur een gevoel. Op een gegeven moment werd ik ouder en luisterde ik naar BBC Radio 5 Live om wedstrijden te volgen terwijl ik huiswerk maakte. Toen ik 16 was, ben ik met een vriendinnetje voor het eerst naar Anfield gegaan, dat was een fantastische ervaring.”

Ajax kan zijn borst dus natmaken volgens Kim. “Ondanks de blessures zouden we dit toch moeten winnen maar het wordt geen ‘walk over’. Ajax is echt niet meer zo sterk als twee jaar geleden. Ik denk dat Daley Blind hele grote problemen gaat hebben met Sadio Mane.”