Hebben alleen mensen die gezond leven straks nog recht op levensreddende zorg? En blijven we afstand houden, ook als de crisis voorbij is? Ex-coronapatiënt en hitzanger René Karst, IC-verpleegkundige Linda de Roos en ondernemer Richard Engelfriet spreken zich uit over deze en andere vragen in De Toekomst van Nederland, ons leven na corona.

De Toekomst van Nederland

21:45 uur – Kelder: ‘Media zaait angst’

Angela de Jong, Johan Derksen en Jort Kelder zijn inmiddels aangeschoven. Jort Kelder zegt over de berichtgeving dat de media regelmatig angst zaait. Kelder vindt vooral de beelden van ‘mannen in witte pakken’ heftig, want volgens hem kun je die altijd maken. Angela de Jong is het hier niet mee eens. De columniste zegt dat er vorig jaar geen IC tekort was, dus daarom was het destijds niet in het nieuws.

21:25 uur – Ruben Brouwer van evenementenorganisatie MOJO: ‘Evenement zal wel even duren’

Ruben Brouwer van evenementenorganisatie MOJO, Steven van der Heijden van Corendon, en opiniemaker en zangeres Stelle Bergsma zijn te gast. Ruben Brouwer is met zijn organisatie aan het kijken of ze binnen een anderhalve meter samenleving een evenement kunnen organiseren. “Bijvoorbeeld door in de ZiggoDome een evenement van 2.000 mensen te organiseren, in plaats van 40.000 toeschouwers.”

Brouwer denkt dat het mogelijk is, ook al is het economisch gezien niet heel aantrekkelijk.

De stelling die wordt behandeld luidt: We blijven buitenshuis anderhalve meter afstand houden. 61 procent van de Nederlanders is het er mee eens. Volgens Steven van der Heijden van corona zal een anderhalve meter samenleving volhouden onmogelijk zijn. “Kijk eens hoe snel we gewend zijn hoe we het nu doen. Dus als het weer kan, zijn we zo weer terug in het oude patroon.”

Brouwer zegt dat veel mensen snakken naar het oude. “Maar misschien is dat over een halfjaar weer anders.” Stella Bergsma denkt dat de anderhalve meter afstand erg belangrijk is, zeker omdat er nog veel onbekend is over het virus volgens de opiniemaker. “We zijn nu geoefend en voorbereid als het virus straks nog erger blijkt dan het is.”

21:10 uur – Erik Scherder: ‘Sociale gebeuren is voor menswezen heel belangrijk’

Neuropsycholoog Erik Scherder zegt dat een anderhalve meter samenleving en thuiswerken het lastig maakt voor iedereen. “Dat komt omdat mensen sociale dieren zijn”, aldus Scherder. “Het is zo belangrijk, dat sociale gebeuren en elkaar kunnen aanraken.”

21:00 uur – Marjet Winsemius: ‘Werknemers gelukkiger’

De tweede tafel gasten bestaat uit docent Hidde Nuijten, columnist Richard Engelfriet, Marjet Winsemius van Stichting voor Werkende Ouders. De tweede stelling is: Thuiswerken wordt verplicht, tenzij het door de aard van het werk niet anders kan. 56 procent van de Nederlanders is het hier mee eens, blijkt uit het Wat vindt Nederland onderzoek.

Marjet Winsemius is het eens met de stelling. “Het thuiswerken zorgt ervoor dat je veel meer tijd krijgt. En meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Het is een mentaliteitsverandering, maar dit gaat ervoor zorgen dat werknemers gelukkiger worden.”

Gedragswetenschapper Ben Tichelaar zegt dat het afhankelijk is van welk werk iemand uitvoert. “Als je kenniswerker bent, is thuiswerken best oké. Vooral als het gaat om routineklussen. Maar creatieve processen, daarvoor moet je echt bij elkaar zitten.

20:43 uur – Gommers: ‘Bij overgewicht is het niet zo dat het geen zin heeft’

De eerste stelling is luidt: Mensen die aantoonbaar ongezond leven hebben als laatste recht op levensreddende gezondheidszorg. IC-arts Diederik Gommers reageert op de stelling. “Ik ben het niet eens met de stelling dat we patiënten die overgewicht hebben moeten weigeren. Het is een maatschappelijke discussie. We weten wel dat overgewicht een negatief effect heeft. Alleen is het niet zo dat het dan geen zin heeft om een behandeling te starten.”

20:33 uur – We gaan beginnen!

Even geen beschikking tot een tv? Volg het programma dan via dit liveblog! Veel (kijk)plezier! De eerste gasten zijn psycholoog Bram Bakker, IC-verpleegkundige Linda de Roos, zanger René Karst, en directeur van Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.