Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden dinsdagavond opnieuw een persconferentie over de nieuwe opmars van het coronavirus in Nederland. Kijk hier vanaf 19.00 uur live mee naar de persconferentie.

Het coronavirus laait sinds begin juli weer op in ons land. In de eerste week van juli werden er door gezondheidsdienst RIVM nog 432 nieuwe besmettingen gemeld. Inmiddels is dat opgelopen naar 4.013 nieuwe gevallen in de afgelopen week. Al lijkt de opmars mogelijk gestuit: vorige week werden er namelijk nog 4.036 positieve tests geteld.

Het kabinet kwam twee weken geleden vervroegd terug van zomerreces vanwege de situatie rondom corona. Rutte en De Jonge hielden een extra ingelaste persconferentie waarin de premier stelde dat het virus bezig was met een “gevaarlijke” opmars. Tegelijk werden er nieuwe maatregelen aangekondigd en andere voorschriften aangescherpt.

Nieuw advies OMT

Dinsdagochtend kwamen de ministers die het meest betrokken zijn bij de coronacrisis weer samen voor overleg om te bepalen of en welke nieuwe maatregelen er genomen moeten worden. Daarna lekte via RTL Nieuws een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) uit over de laatste inzichten rondom corona.

In het advies staat onder meer dat de quarantaine verkort kan worden van veertien dagen naar tien dagen. Ook lijkt het OMT geen voorstander te zijn van een juridische verplichting om in thuisisolatie te gaan. Verder wordt er ook geadviseerd om de groepsgrootte te beperken bij familiefeestjes, waaronder huwelijken, begrafenissen en borrels.

Of het kabinet de aanbevelingen van het OMT overneemt zal moeten blijken tijdens de nieuwe persconferentie dinsdagavond. Dat wordt de tweede binnen twee weken, terwijl de laatste persconferentie daarvoor toch al een tijd geleden was: op 24 juni.

Redactie/ANP