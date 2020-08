Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kondigt dinsdagavond extra maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus in de hoofdstad tegen te gaan. Kijk hier vanaf 20.30 uur live mee naar de persconferentie.

De GGD en de veiligheidsregio maken zich grote zorgen over het oplaaiende virus in Amsterdam. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wees eerder op de avond tijdens de persconferentie erop dat de hoofdstad een van de grootste brandhaarden in ons land is. In de afgelopen weken kwamen er 1.400 nieuwe besmettingen bij.

Premier Mark Rutte zei op de persconferentie dat burgemeester Halsema met “forse maatregelen” zal komen om het coronavirus de kop in te drukken. Dat is nodig gezien de zorgelijke situatie in de hoofdstad, aldus de minister-president.

De Bijenkorf gesloten

Dinsdagavond werd ook bekend dat De Bijenkorf aan de Dam woensdag gesloten blijft. De veiligheidsregio heeft dat besloten nadat er meerdere medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus. De gedwongen sluiting geldt in principe voor twee weken, tenzij het warenhuis de nodige maatregelen neemt.

De GGD roept iedereen die de afgelopen tijd in de Amsterdamse Bijenkorf is geweest en klachten heeft dringend op om zich te laten testen. Ook worden medewerkers die tussen 4 en 18 augustus hebben bewerkt in het filiaal geadviseerd om twee weken in quarantaine te gaan.

