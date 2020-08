Link viruswaarheid.com schakelt door naar website RIVM

Een onbekende heeft op internet de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht. Wie op deze link klikt, komt op de officiële website terecht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Op Twitter wordt er veel op gereageerd. “Ik moet zeggen dat viruswaarheid wel een zeer betrouwbare website heeft”, zegt iemand.

De actiegroep Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin genaamd, is zelf niet te spreken over de actie. “Wij hebben gezien dat het @RIVM onze domeinnaam viruswaarheid.com heeft gestolen. Dit is natuurlijk complete waanzin. Wij bereiden een rechtszaak voor om deze misleiding te stoppen”, staat op het Twitteraccount van Viruswaarheid te lezen.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid kan daar desgevraagd nog niet veel aan toevoegen. Welke juridische stappen de club wil nemen en tegen wie wordt nog onderzocht, zo zegt hij. De domeinnaam viruswaarheid.com is niet officieel van de actiegroep, zegt hij. “Maar wij hebben de domeinnaam viruswaarheid.nl en als het een bekende naam betreft dan kun je er wel wat mee.”

RIVM kan er om lachen

Een woordvoerder van RIVM ontkent iets met de zaak te maken te hebben. “Iemand heeft dat gedaan, maar ik weet niet wie. We konden er wel om lachen, maar wij hebben het niet gedaan”, aldus de woordvoerder.

ANP/Redactie