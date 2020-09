Vijf jaar geleden stond de wereld van Linda Mc Williams uit Weert op z’n kop toen ze op de fiets werd aangereden. Ze was met haar kinderen op de terugweg van school toen ze op een rotonde werden geschept door een Jeep. De bestuurder reed door en heeft zich nooit gemeld. Linda eindigde met ernstig letsel in het ziekenhuis.

Haar kinderen bleven ongedeerd, maar Linda had naast een zware hersenschudding ook ernstige schade aan haar zenuwbanen en kreeg te horen dat ze nooit meer zou kunnen lopen.

Strijdvaardig

Vijf jaar lang leefde ze in een rolstoel. Het eerste jaar verbleef ze in een revalidatiecentrum, waar ze heel veel opnieuw heeft moeten leren. Het besef dat ze van een onafhankelijke jonge vrouw was veranderd naar een gehandicapte voor wie het hele huis moest worden aangepast, raakte haar diep. Dat was erg zwaar, ook voor haar kinderen.

Toch bleef ze strijdvaardig. Ergens bleef ze hopen ooit weer te kunnen lopen. Toen ze van haar orthopedisch chirurg over het bestaan van een ‘slimme knie brace’ hoorde, beet ze zich er als een terriĆ«r in vast. Samen met haar fysiotherapeut zocht ze uit wat de mogelijkheden waren.

Robotknie

Ze ontdekten de ‘c-brace’, een soort slimme robotknie waarmee ze weer zou kunnen opstaan en lopen. Het probleem was dat het apparaat nog nooit was vergoed door een Nederlandse zorgverzekeraar. En Linda had zelf niet de beschikking over de benodigde 45.000 euro.

Toch bleef ze vechten. Ze wilde haar droom niet opgeven. Eindelijk kreeg ze het telefoontje waar ze op had gehoopt. Zorgverzekeraar CZ had besloten om de robotknie te vergoeden.

‘Geef nooit op!’

Linda zal nooit vergeten hoe ze haar kinderen verraste toen ze rechtop lopend thuiskwam. Ze waren door het dolle heen. “Mama, wat ben je groot!”, riepen haar twee kleintjes.

Inmiddels heeft Linda haar oude leven weer helemaal terug. Ze kan lopen, fietsen, autorijden, werken. Door haar verhaal te vertellen hoopt ze mensen die in hetzelfde schuitje zitten te kunnen helpen. “Geef nooit op! Dat is mijn boodschap.”