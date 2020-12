Limburgse Cramignon-dans en Nederlandse Thuisbevalcultuur nu immaterieel erfgoed

De Limburgse Cramignon-dans en de Nederlandse Thuisbevalcultuur zijn vanaf nu immaterieel erfgoed. Dat laat het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed vrijdag weten.

De Limburgse dans is een reidans dat in een klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België gedanst wordt. Bij de dans, die ook wel de rondedans wordt genoemd, hou je elkaars hand vast en loop je zwaaiend met je armen rondjes met de groep. Een soort polonaise, maar dan naast elkaar. Eerder mochten alleen jonge vrijgezellen op die manier dansen, maar deze regel is langzamerhand losgelaten.

Thuisbevallen

Naast de Cramignon-dans hoort ook de Nederlandse Thuisbevalcultuur bij het lijstje. Hierbij gaat het om ‘het borgen van de mogelijkheid voor vrouwen om thuis te bevallen’. De opzet daarvan is dat vrouwen in een veilige en vrije omgeving hun kind geboren laten worden.

Verder is de Levende Nederlandse Folkloredans en de Matthäuspassion in Naarden aan het rijtje toegevoegd. Met de nieuwe bijschrijvingen heeft de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bijna 180 vormen van immaterieel erfgoed.

Beeld: ANP