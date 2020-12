Limburgs ziekenhuis kampt met ‘tsunami aan coronapatiënten’ en schroeft reguliere zorg terug

De reguliere zorg in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Geleen wordt verder teruggeschroefd. De situatie is zeer nijpend, volgens Bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, David Jongen.

Donderdag plaatste Jongen een videoboodschap op social media. In de video legt hij uit waarom er geen andere mogelijkheid is voor het terugschroeven van de zorg. ”Sinds vorige week zien we namelijk een enorme toeloop van het aantal coronapatiënten. Momenteel zijn er ruim 130 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Kortom: de situatie is zeer nijpend.” Van de 19 operatiekamers worden er vanaf volgende week nog maar 7 gebruikt. Het is alle hens aan dek voor de coronazorg in het ziekenhuis.

Nog geen einde aan vloedgolf

Jongen vertelt verder dat er meer dan 130 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen en dat er voorlopig nog geen einde komt aan de vloedgolf. ”Ondanks de lockdown zullen de cijfers nog zeker 10 dagen blijven oplopen. Zuyderland is hierdoor genoodzaakt een gedeelte van de reguliere zorg verder stil te leggen. Zo worden bijvoorbeeld 12 van de 19 operatiekamers gesloten.”

Bestuursvoorzitter Jongen: ”Uiteraard gaat alle spoed- en oncologische zorg wel te allen tijde door, dus meld je bij klachten vooral bij de huisarts of in het ziekenhuis!” Sommige patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Limburg en soms daarbuiten.

Vragen om begrip

De bestuursvoorzitter vraagt in de videoboodschap om begrip. ”Vooral het overplaatsen van patiënten roept soms hevige emoties op bij families. Toch vragen wij begrip, want als we het minimum aan reguliere zorg dat we nu bieden willen blijven bieden is dit helaas nodig. Daarnaast hopen wij ook dat onze medewerkers met respect worden behandeld, want zij werken zich in deze moeilijke tijd helemaal uit de naad.”