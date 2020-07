Het CDA heeft de lijsttrekkersverkiezing stopgezet omdat het stemsysteem waarmee partijleden hun keuze kunnen doorgeven onveilig zou zijn. Volgens de partij kan er vanaf donderdag weer gestemd worden.

Volgens de NOS was mogelijk om tijdens de lijsttrekkersverkiezing valse stemmen uit te brengen. Een ethische hacker zou drie keer vals gestemd hebben door codes voor de stemsite te raden. Het CDA zegt geen aanwijzingen te hebben dat de stemmen gemanipuleerd zijn, maar wil het zekere voor het onzekere nemen.

De strijd om het CDA-lijsttrekkerschap gaat tussen minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Maandagavond gingen de drie kopstukken met elkaar in debat. Toen gingen ook de stembussen open. Partijleden hadden oorspronkelijk tot donderdag de tijd om hun voorkeur door te geven.

Stemmen ongeldig, nieuwe ronde

De verkiezing is nu dus echter stopgezet. Alle stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht zijn ongeldig verklaard. CDA-leden kunnen vanaf donderdag opnieuw stemmen en hebben dan tot zaterdag 17.00 uur de tijd om hun nieuwe lijsttrekker te kiezen. Daarna maakt het partijbestuur de uitslag bekend.

De nieuwe stemronde zal door externe experts worden gecontroleerd. Partijleden moeten bij het stemmen nu ter controle ook de cijfers van hun postcode invoeren. Een notaris controleert achteraf de combinatie van stemcode en postcode. Hiermee blijven de gegevens geheim.

“Wij betreuren dit zeer. Zeker in de richting van de drie kandidaten, maar ook voor de campagneteams en alle leden die hun stem hebben uitgebracht”, laat het CDA weten. “Maar een betrouwbare stemprocedure is voor ons het allerbelangrijkste. We bedanken de hacker dat hij dit onder onze aandacht heeft gebracht.”

Wij hebben een belangrijke mededeling. Er moet helaas opnieuw gestemd worden voor de nummer 1 van het CDA. Onze excuses hiervoor, ook naar de kandidaten en hun campagneteams. Morgenochtend om 9:00 kunt u opnieuw stemmen tot zaterdag 9:00 met extra veiligheidsmaatregelen. pic.twitter.com/XkwPNZP62T — CDA (@cdavandaag) July 8, 2020

De Jonge favoriet, Omtzigt outsider

Al jaren golden vicepremier De Jonge en minister Wopke Hoekstra van Financiën als de twee ‘kroonprinsen’ in de strijd om het partijleiderschap. Die laatste liet eind vorige maand echter weten niet in de race te zijn. Sindsdien lijkt De Jonge de beste kansen te hebben, ook veel CDA-kopstukken staan achter hem.

Toch zullen de meeste kiezers op de christendemocraten stemmen als Omtzigt de lijst aanvoert, bleek ruim een week geleden uit een peiling van Peil.nl. Daarna volgden respectievelijk De Jonge en Keijzer. Het is echter de vraag of de partijleden – die de lijsttrekker uiteindelijk bepalen – ook voor het kritische Kamerlid zullen gaan.

In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, stond het CDA op 12 tot 16 zetels. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde de partij onder leiding van Sybrand Buma nog 19 zetels. Sinds diens vertrek wordt de fractie geleid door Pieter Heerma. Die liet eerder al weten geen partijleider te willen worden.

