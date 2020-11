Een lijnbus is rond 07:00 uur donderdagochtend op de A58 bij Rilland op de vangrail terechtgekomen. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Er zouden op het moment van het ongeval geen passagiers in de bus hebben gezeten. Ook zou de chauffeur ongedeerd zijn.

File

De bus wordt geborgen en de schade aan de vangrail moet hersteld worden, dus is in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten. Daardoor ontstond een uur later een file van vijf kilometer in beide richtingen.

Beeld: Provicom