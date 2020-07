Liefhebbers van zomerse temperaturen kunnen zondag nog even flink genieten. Maar dan moet je luie stoel wel ergens in het oosten of zuiden staan. Het temperatuurverschil tussen Noord-Nederland en Limburg kan vanmiddag oplopen tot maar liefst 10 graden.

Zaterdag werd het met uitzondering van de kustgebieden 25 tot 28 graden en zondag wordt het volgens Weer.nl zomers warm in het oosten en zuiden van het land met in Limburg plaatselijk 28 graden.

Voor de rest van het land iets minder goed nieuws, een koufront verdrijft zondagmiddag de warmte uit het noorden en westen. Dat gaat gepaard met aardig wat bewolking en regen. Het koelt daar af tot 17 graden. Komende dagen wordt het namelijk een stuk frisser in het land, maar er is wel ruimte voor de zon.

Koufront trekt land binnen

In de middag trekt een koufront het noordwesten van het land binnen en daardoor nemen de verschillen tussen het noordwesten en zuidoosten toe. In het noordwesten valt af en toe wat regen en later in de middag gebeurt dat ook in het westen en noorden van het land. Het wordt maximaal een graadje of 20 of 21 graden in de kustgebieden. Wat dieper in de kustprovincies kan het 23 graden worden, maar deze temperaturen worden vroeg bereikt. In de namiddag zakt het kwik in de kustprovincies snel onder de 20 graden en aan zee is het dan nog maar een graad of 17.

Bovendien steekt een frisse noordwestenwind op, die in het Waddengebied (vrij) krachtig kan worden. Daardoor voelt het vooral in het noorden wat frisser aan. In het midden van het land koelt het halverwege de middag flink af, tot die tijd kan het daar zo’n 24 graden worden.

Volop zomer in het zuiden en oosten

Hoe anders is het in het zuiden en oosten. Daar schijnt de zon vanmiddag nog flink, vooral in Limburg. Later in de middag neemt de bewolking toe, maar pas tegen de avond neemt ook in het zuiden, midden en oosten de kans op een bui toe. Daar vooruit is het volop zomers met 25 tot 27 graden.

In Noord-Limburg zou het lokaal 28 graden kunnen worden. De zwakke tot matige zuidwestenwind draait in deze hoek van het land pas later in de middag naar het noordwesten. Als dat gebeurt koelt het ook in het zuiden af.

Geen zwoele zomeravonden meer

Zondagavond trekt het koufront steeds verder het land in. Dit gaat gepaard met veel bewolking en een zone met wat regen. Een frisse noordwestenwind blaast de warme lucht snel het land. Een zwoele zomeravond kunnen we dus wel vergeten.

Alleen in Zuid-Limburg ligt de temperatuur tot halverwege de avond nog boven 20 graden. Daar begint het vannacht pas te regenen, terwijl het dan vanuit het noordwesten alweer droog wordt met opklaringen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 15 graden.

Hollands zomerweer met frisse nachten

Voorlopig kabbelt de zomer rustig door, met vanaf morgen een mix van zon en stapelwolken. Op een lokaal buitje na blijft het droog. Achter het koufront zitten we even in de relatief koele lucht met temperaturen tussen 18 graden op de stranden en 23 graden in Limburg. Op de campings in Nederland is het goed toeven. Dit omdat er niet al teveel wind staat uit een noordwestelijke richting. Wel zijn de nachten fris met temperaturen die schommelen tussen 5 en 10 graden.

Standvastig en warm zomerweer, zoals we afgelopen zomers vaak zagen, hoeven we deze maand niet te verwachten. Wel gaat de temperatuur vanaf donderdag weer omhoog naar normale waarden voor juli met 21-25 graden. De kans op neerslag stijgt iets, maar er zijn zeker ook zonnige dagdelen. Pas op zondag neemt de wisselvalligheid echt toe.

Foto: Erica van Leeuwen