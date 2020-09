Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend met 2914 toegenomen, voor zover bekend. Dat zijn er minder dan in de 24 uur tot zondagochtend, toen er 2995 gevallen werden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn zo’n 18.500 mensen positief getest op het virus.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur zes sterfgevallen. Bij het instituut zijn nu 6380 mensen bekend die zijn overleden aan Covid-19. Het aantal mensen dat met het virus is opgenomen in het ziekenhuis, nam met 38 toe. Dat is er een meer dan zondagochtend bekend werd gemaakt en het hoogste aantal opnames sinds half mei.

Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.

Brandhaarden

In de regio Rotterdam-Rijnmond nam het aantal geregistreerde besmettingen het meest toe, met 432. Daarvan werden 272 gevallen in Rotterdam vastgesteld. In de regio Haaglanden nam het aantal geregistreerde besmettingen met 357 toe en in Amsterdam-Amstelland met 284.

In de provincie Utrecht werden 240 mensen positief getest. Dat is de grootste toename sinds het begin van de pandemie.

Bij elkaar opgeteld zijn sinds de uitbraak in maart 114.540 mensen positief getest op het virus en 12.664 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Landelijke maatregelen

Premier Rutte en minister De Jonge geven maandagavond om 19.00 uur een speciaal ingelaste persconferentie. Volgens Haagse bronnen zullen Rutte en De Jonge waarschijnlijk landelijke maatregelen gaan aankondigen.

Om wat voor maatregelen het gaat, is niet duidelijk. Wel zijn er al enkele uitgelekt, zo moeten horecazaken de deuren al om 22.00 uur sluiten en wordt er over nagedacht om geen publiek meer toe te laten bij voetbalwedstrijden op het hoogste niveau.

