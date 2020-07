Lichamen van omgekomen militairen aangekomen in Nederland

De twee militairen die afgelopen zondag om het leven kwamen bij de helikoptercrash bij Aruba zijn zaterdag aangekomen in Nederland. Om 13.00 uur landde een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht met de lichamen aan boord op Vliegbasis Eindhoven.

Na een korte ceremonie werden de lichamen van de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies overgedragen aan hun families. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.

Nederlandse vlag op kist

De kisten met de twee omgekomen militairen werden begeleid door hun twee collega’s die de helikoptercrash wel overleefden. Collega-militairen droegen de kisten, waarover de Nederlandse vlag was gedrapeerd, op de schouders het vliegtuig uit. Andere militairen van de marine en de luchtmacht vormden een erehaag.

Bij vertrek van Curaçao hadden onder anderen bemanningsleden van de Zr.Ms Groningen, het marineschip waar de helikopter bij hoorde, het omgekomen tweetal al uitgeleide gedaan.

Oorzaak nog onbekend

De NH90-helikopter stortte zondagmiddag neer in de Caraïbische Zee bij Aruba. Dat gebeurde kort voor de landing op het marineschip Zr. Ms. Groningen. Het toestel keerde terug van een patrouille in opdracht van de kustwacht.

Twee andere bemanningsleden overleefden de crash. Zij zaten niet in de cockpit, maar in het grote middengedeelte van de helikopter. De overlevers hebben geen fysiek letsel opgelopen. Dinsdag werden de lichamen van de omgekomen militairen al overgebracht naar Curaçao.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Een team van de Inspectie Veiligheid Defensie, Onderzoeksraad voor Veiligheid en marechaussee is naar de Antillen afgereisd om onderzoek te doen. Twee dagen na het neerstorten zonk de helikopter in zee nadat twee van de vier drijflichamen waren geknapt.

Redactie/ANP