Lichaam vermiste Kees (53) gevonden in zee bij Scheveningen

Het lichaam van de vermiste Kees Binnendijk uit Rijnsburg is gevonden in de zee bij Scheveningen. Dat meldt de politie zondagochtend op Twitter. De politie sluit uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. het is niet bekend gemaakt hoe de man wel op het leven is gekomen.

De 53-jarige Rijnsburger was sinds woensdag 7 oktober vermist. Hij had om woensdagmiddag om 12.15 uur een afspraak in Katwijk, waar hij niet kwam opdagen. Zijn fiets werd later gevonden bij het strand van de badplaats. Dat is het laatste spoor naar de vermiste man.

Wij vroegen eerder uw aandacht voor de vermissing van de 53-jarige Kees Binnendijk uit #Rijnsburg. Wij hebben de man levenloos aangetroffen in de zee bij #Scheveningen. Een misdrijf is uitgesloten. https://t.co/U4dbxGeyKn — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 18, 2020

Zoekactie

Een zoekactie werd donderdagmiddag op poten gezet. Meerdere keren werd er gezocht voor de kust bij Katwijk. Onder meer reddingsboten uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort waren daarbij betrokken. Toen leverde de zoektocht niks op. Ruim een week later is het lichaam van Binnendijk alsnog in zee gevonden bij Scheveningen.