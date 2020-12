Lichaam van jonge man (20) gevonden in Rotterdamse woning, auto in beslag genomen

In een woning aan de Maurice de Vlaminckstraat in de Rotterdamse wijk Nesselande is donderdagavond het stoffelijk overschot van een jonge man aangetroffen.

De hulpdiensten kwamen in de eerste instantie ter plaatse na de melding van een reanimatie toen het 20-jarige slachtoffer aangetroffen werd door een familielid. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het slachtoffer reeds te zijn overleden. Gezien de omstandigheden waarin de jonge man werd aangetroffen is er een plaats delict gevormd.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Medewerkers van de forensische opsporing hebben urenlang onderzoek gedaan in de woning. Of er daadwerkelijk sprake is van een misdrijf zal uit onderzoek moeten blijken.

In het onderzoek naar het overlijden is ook een voertuig in beslag genomen en weggetakeld voor verder onderzoek.

