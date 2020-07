In de zee bij Ameland heeft één van de zoekteams een lichaam gevonden. “We houden er rekening mee dat het om het vermiste 14-jarige meisje gaat, maar dat is nog niet bevestigd”, aldus politie Fryslân.

Het meisje, afkomstig uit Duitsland, kwam zaterdag samen met haar vader en zusje in zee bij Ameland in de moeilijkheden. Vader en zusje kwamen uiteindelijk zelf aan kant, maar het veertienjarige meisje was sindsdien spoorloos.

Vrijdagmiddag is door een van zoekteams in de Noordzee ten noorden van #Ameland een lichaam gevonden. We houden er rekening mee dat het om het vermiste 14-jarige meisje gaat, maar dat is nog niet bevestigd. Updates volgen via dit twitteraccount.

— Politie Fryslân (@polfryslan) July 17, 2020