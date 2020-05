Lichaam in het water gevonden in de Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is in de nacht van zaterdag op zondag een lichaam gevonden in het water.

De melding kwam rond 3.15 uur melding. Er zou iemand in het water terecht zijn gekomen in de Prinses Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte. De persoon bleek overleden en het stoffelijke overschot is uit het water gehaald.

Het slachtoffer komt volgens de politie mogelijk van een cruiseschip dat in de haven ligt. Er is een onderzoek gestart en de politie inspecteert ook het schip. Mensen die meer weten worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.