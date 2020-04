Lichaam vermiste Loek Streukens mogelijk gevonden bij grote zoekactie bij Meppel

De Drentse politie heeft bij een grote zoekactie een lichaam gevonden in het kanaal langs de N371 tussen Meppel en Havelte. Er wordt rekening mee gehouden dat het gaat om de 36-jarige vermiste Limburger Loek Streukens.

Na onderzoek met onder andere duiker, haalde politie zondagavond een blauwe auto uit het water bij Meppel: de auto waarmee Streukens van huis vertrok. Daarin zat een lichaam. De identiteit van die persoon moet nog officieel vastgesteld worden.

Het lichaam dat zich in de auto bevond is overgebracht naar een ziekenhuis, waar een schouw plaats zal vinden en we de identiteit van de overleden persoon onderzoeken. Daarnaaast onderzoeken we de toedracht van het te water raken van de auto en het overlijden van deze persoon. — Politie Drenthe (@poldrenthe) April 26, 2020

Vermissing Loek Streukens

Loek Streukens wordt al sinds 9 januari vermist. Hij is toen met zijn blauwe Volkswagen Polo vertrokken uit het Limburgse plaatsje Helden. Diezelfde avond is nog drie keer gepind vanaf zijn bankrekening.

Dat is gebeurd in Maasbree, Arnhem en Apeldoorn. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat Loek zijn weg daarna waarschijnlijk heeft vervolgd naar Meppel. Zijn telefoon gaf voor het laatst een signaal af in de omgeving van Nijenveen, vlakbij Meppel en het water waarin zondagavond een auto en een lichaam zijn gevonden.

De politie werd door stichting Signi Zoekhonden erop geattendeerd dat er langs de provinciale weg mogelijk ‘iets verdachts’ in het water zou liggen. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om het lichaam van Loek Streukens.

Beeld: Persbureau Meter