Opnieuw lichaam gevonden in Arnhem, politie is onderzoek gestart

Opnieuw is er een dode gevonden in Arnhem. Het lichaam werd maandagmiddag rond vijf uur gevonden aan de Wagnerlaan bij park Sonsbeek.

De politie kan nog niet veel vertellen over wat er is gebeurd. Onbekend is hoe de persoon om het leven is gekomen.

Incassobaas

Het gebied rond het park werd de afgelopen dagen extra in de gaten gehouden vanwege de zaak van incassobaas Cees J. De politie gaf zondag aan verhalen te onderzoeken die rondgaan over nog een onbekende dode in deze zaak. Daarover worden getuigen gehoord. Volgens De Gelderlander zou de Arnhemse man drie moorden hebben aangekondigd. Het is niet bekend of er een link is met het nu gevonden lichaam.

Foto: SPS Media