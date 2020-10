Liane den Haan is de nieuwe lijsttrekker van 50PLUS. Op een digitale ledenvergadering werd ze zaterdag met 52 procent van de stemmen gekozen.

Den Haan was de afgelopen jaren voorzitter van ouderenbond ANBO.

Zij was de favoriet van het partijbestuur. In totaal waren er zes kandidaten. Corrie van Brenk, de huidige fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, kreeg 42 procent van de stemmen. Zij gaf eerder aan na de verkiezingen te stoppen als ze niet de nieuwe lijsttrekker zou worden.

