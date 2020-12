Lewis Hamilton niet bij GP van Bahrein, pakt Max Verstappen weer een overwinning?

Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton zal komend weekend niet de Grand Prix van Bahrein rijden. De coureur is positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet starten. Wie zijn plek in de Mercedes inneemt, is nog niet bekend.

De Britse coureur heeft op dit moment alleen last van milde symptomen. In zijn omgeving werd ook iemand anders positief getest op het virus. Hamilton won afgelopen zondag nog de Grote Prijs van Bahrein. Bij de race op hetzelfde circuit van aankomend weekend doet hij dus niet mee.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Tweede overwinning Verstappen?

Voor Max Verstappen, die afgelopen weekend tweede werd, biedt de afwezigheid van de bijna onoverwinnelijke Brit kansen. Hamilton werd vorige maand al wereldkampioen en is niet meer in te halen door de concurrentie, maar een tweede overwinning van het seizoen voor Verstappen zou erg fijn zijn. De Nederlander won dit seizoen vooralsnog alleen de race in Silverstone.

Lees ook: Max Verstappen eindigt als tweede in Bahrein na race met bizarre crash

Het verschil met Valtteri Bottas, de nummer twee in het algemeen klassement, bedraagt twaalf punten. Bij een mindere dag van de Fin en een topklassering van Verstappen kan de allerlaatste race van het seizoen over twee weken in Abu Dhabi nog erg spannend worden.