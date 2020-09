Voor veel mensen is het een fascinerende vraag: is er leven op een andere planeet dan de aarde? Wetenschappers zijn door het dolle heen, want ze denken dat dit zo maar eens het geval zou kunnen zijn. Op planeet Venus is in de wolken een gas ontdekt dat kan duiden op leven.

Ton Spaninks, bestuurslid van de Astronomische Vereniging Wega, is totaal verrast door de ontdekking. “Als je het mij een week geleden had gevraagd, dan had ik gezegd: onzin! Dit zou de laatste plek zijn geweest waarvan ik dacht, daar is leven mogelijk. Omdat het zo verschrikkelijk heet is. Als jij een cake bakt en je bakt hem te heet, dan verbrandt hij. Dan hoeft het maar tweehonderd graden te zijn. We praten hier over 450 tot 500 graden. Alle verbindingen waaruit het leven is opgebouwd, dat wordt vernietigd.”

Toch is het leven op Venus niet totaal ondenkbaar, vertelt Ton. “Als je een parallel met de aarde maakt. Heel diep in de diepzeeën, of hoog in de dampkring waar bijna geen lucht meer is, ook daar kom je leven tegen in de vorm van bacteriën en dergelijke. Dan hebben we het niet over ingewikkelde wezens. Waar de luchtdruk bijna nul is, zien we ook nog bacteriën.”

Meer onderzoek nodig

Volgens de onderzoekers die het mogelijke teken van leven op Venus ontdekten, is er geen onomstotelijk bewijs. Voor de bevestiging van buitenaards leven is nog veel meer onderzoek nodig. De beste manier om zekerheid te krijgen, is door een ruimtesonde naar Venus te sturen. Die zou misschien materiaal voor onderzoek kunnen terugbrengen naar de aarde.

Het onderzoek werd uitgevoerd door ongeveer twintig wetenschappers van Britse en Amerikaanse universiteiten. Ook de Europese sterrenkundige organisatie ESO, waar Nederland bij is aangesloten, was bij de studie betrokken. De ontdekking staat in het belangrijke wetenschapsblad Nature Astronomy en is maandag naar buiten gebracht door de Britse Royal Astronomical Society.