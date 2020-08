Afstoten beenmerg bij leukemiepatiënten verholpen met poep

Wellicht goed nieuw voor leukemiepatiënten. Wetenschappers van het Amsterdam UMC proberen met poep een nieuwe manier te vinden om mensen met acute leukemie te helpen. Dat staat op de site van het medisch centrum.

Dokters trachten patiënten met acute leukemie te genezen door ze beenmerg van een gezond iemand te geven. Maar die behandeling kan misgaan doordat het nieuwe beenmerg zich tegen organen van de patiënt keert. De onderzoekers in Amsterdam hopen dat een ‘poepdonatie’ van een gezonde donor deze reactie kan bestrijden.

Poep

Vijftien leukemiepatiënten kregen al poep van een ander, waardoor ze een gezonde darmflora kregen. Tien van hen hadden er al baat bij. De onderzoekers zien nu aanknopingspunten voor een goede therapie voor deze patiënten en doen verder onderzoek.

Het gebruiken van poep van de ene mens om de andere te genezen is niet nieuw. Mensen met darmproblemen worden al op deze wijze behandeld. In Leiden is zelfs de Nederlandse Donor Feces Bank (NDFB) voor poepdonatie.

ANP