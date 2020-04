Toch geen gepeperde coronaboete voor Leidse studenten die balkonparty hielden

Heel even leek een leuk huisfeest afgelopen donderdag voor vijf Leidse studenten uit te monden in een coronaboete met een prijskaartje van 2000 euro. Vandaag besloot de politie de bekeuringen alsnog in te trekken.

Geneeskundestudent Valentijn Kok kon er al niet bij met zijn hoofd. Afgelopen donderdag vierde hij met zijn vier huisgenoten een feestje op het balkon van hun Leidse studentenhuis. Een tijdje later stond de politie op de stoep. “Wij dachten nog dat we een boete wegens geluidsoverlast zouden krijgen omdat we wat luidruchtig waren”, vertelt Valentijn aan Hart van Nederland.

Maar tot verbazing van Kok en zijn huisgenoten, deelden de agenten vijf boetes van 400 euro uit. Omdat de feestvierders zich volgens de politie op openbaar terrein hadden begeven. Valentijn: “Ons balkon dus! Hoe is het mogelijk. Wij delen met z’n vijven het toilet, de woonkamer, de douche, de keuken en dus ook het balkon. Anderhalve meter afstand houden is in ons studentenhuis onmogelijk! De agenten waren niet voor rede vatbaar. En of je dan maar even 2000 euro wilt aftikken. Onbegrijpelijk!”

Toch geen boete

De politie laat Hart van Nederland in een schriftelijke reactie weten de boete alsnog in te trekken. “Vanwege de veroorzaakte overlast, was er alle reden om over te gaan tot handhaving. In het daaropvolgende gesprek met de studenten besloten de agenten de noodverordening toe te passen. Voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat wij alsnog besloten hebben deze bekeuringen in te trekken”, schrijft Marieke van den Bosch, sectorhoofd Leiden-Bollenstreek.

Ze vervolgt: “Er is veel gecommuniceerd over de toepassing van de noodverordening rondom studentenhuizen. Terugkijkend op de situatie, zijn we van mening dat in dit geval de melding van geluidsoverlast op een andere manier afgehandeld en beboet had kunnen worden en trekken daarom de boetes in.”