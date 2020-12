Paniek in LEGO-stad: metro schiet door stootblok en belandt op walvisstaart

Het was een opmerkelijk beeld vorige maand. Een metrostel schoot in Spijkenisse door een stootblok en belandde op tien meter hoogte op de bovenkant van een kunstwerk van een walvisstaart. Het incident was zo opmerkelijk, dat brandweermannen Evert de Graaf en Andre Overeen besloten het in LEGO-vorm na te maken.

Het nabouwen van het incident was geen gemakkelijke klus, zo vertelt De Graaf aan Hart van Nederland. De bouw start met het grondig bestuderen van een foto van het incident. “Dat is de basis. Dan ga je kijken: wat moet ik hebben? Is het dezelfde vorm, dezelfde kleur?” Daarna begint de “dramatische” zoektocht naar de juiste LEGO-steentjes. “Niet alles is zomaar verkrijgbaar, dus moet je het overal vandaan halen,” zegt De Graaf. “Walvisstaarten zijn al een drama. Eigenlijk is alles wat rond is bij LEGO een drama.”

In drie weken tijd bouwen de twee brandweermannen het incident tot in detail na. Van de vorm van de walvisstaarten tot de kleuren van het metrostel. “Het moet zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid zitten,” zegt De Graaf. De doorgeschoten metro krijgt een plek in IncidentenCity, een miniatuurstad waarin de mannen rampen en incidenten in LEGO-vorm hebben nagebouwd. De stad, die op open dagen van de brandweer te zien is, leert kinderen wat het uiteenlopende werk van de brandweer inhoudt.

De stad wordt normaal gesproken opgebouwd en tentoongesteld op exposities en evenementen. Maar die gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet door. “Normaal exposeren we in het PIT museum. Daar hebben we de afgelopen zes jaar gestaan, maar dat gaat dit jaar niet door,” vertelt De Graaf. En dus blijft het bouwwerk voorlopig in de werkplaats, van waaruit het bouwwerk voorlopig alleen digitaal te bewonderen zal zijn. Als de maatregelen het weer toestaan, hopen de heren de stad ook weer in de brandweerkazernes te kunnen opbouwen.

